Кузнецов о том, пишет ли Овечкину: «Голубями письма отправляю. Мы столько вместе прошли, что мне даже не надо отправлять сообщения. Просто смотришь, наслаждаешься»

Роман Борисович [Ротенберг] вот говорит, там пятого-шестого года люди играют. Для меня это еще восемьдесят пятого, восемьдесят шестого. А это уже две тысячи пятого, две тысячи шестого. Так что хоккея осталось немного, поэтому нужно уделить внимание полностью — в один день его не будет, — сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, ранее выступавший за «Вашингтон».