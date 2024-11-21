Лямкин об Овечкине: «О погоне за Гретцки знают даже далекие от хоккея жители нашей страны. Все ждут, когда он это осуществит»

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
После игры защитник казанцев Никита Лямкин подвел итоги игры, а также ответил на вопрос о результативности Александра Овечкина.
— Татарстанское дерби ощущалось, оно всегда такое плотное, достаточно тяжело играть, нижнекамцы всегда максимально настраиваются на нас. В принципе, до конца игры было напряжение.
— Подведи итоги домашней серии.
— Неплохо сыграли, единственное, с ЦСКА провалили второй и третий периоды. Это неприятно, конечно, но мы идём дальше и готовимся к выезду.
— Овечкину осталось 26 голов до рекорда Гретцки…
— Думаю, он всех удивил, так начал сезон! Все жители нашей страны, даже далекие от хоккея, знают про его погоню за Гретцки, ждут, когда он это осуществит, — сказал защитник «Ак Барса».