Виталий Давыдов: «Если “Сибирь” слабо воспитывает молодежь, драфт Епанчинцеву не поможет. Не пытайтесь пересадить эту идею на нашу почву! Все равно что русской зимой поливать пальму»

— Слушайте, да не пытайтесь вы пересадить эту идею на нашу почву!
Ведь принципы воспитания молодежи в России и Америке совершенно разные. Это все равно что русской зимой поливать пальму и надеяться, что она приживется.
Если Новосибирск последние годы слабо воспитывает молодежь, то никакой драфт Епанчинцеву и Ко не поможет.
Наоборот, нам нужно усиливать контакт между школой и главной командой.
Для меня драфт — это когда главный клуб обязан ставить в основной состав на определенное игровое время двух-трех выпускников своей школы.
И не только из-за возраста, но и из-за таланта. Вот тогда наши школы и наши клубы станут работать еще лучше, — сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.