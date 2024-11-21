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Виталий Давыдов: «Если “Сибирь” слабо воспитывает молодежь, драфт Епанчинцеву не поможет. Не пытайтесь пересадить эту идею на нашу почву! Все равно что русской зимой поливать пальму»

— Некоторые эксперты говорят, что клубам уровня «Сибири» поможет драфт новичков.

Источник: Спортс"

— Слушайте, да не пытайтесь вы пересадить эту идею на нашу почву!

Ведь принципы воспитания молодежи в России и Америке совершенно разные. Это все равно что русской зимой поливать пальму и надеяться, что она приживется.

Если Новосибирск последние годы слабо воспитывает молодежь, то никакой драфт Епанчинцеву и Ко не поможет.

Наоборот, нам нужно усиливать контакт между школой и главной командой.

Для меня драфт — это когда главный клуб обязан ставить в основной состав на определенное игровое время двух-трех выпускников своей школы.

И не только из-за возраста, но и из-за таланта. Вот тогда наши школы и наши клубы станут работать еще лучше, — сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.