Маккиннон об Овечкине: «Все еще чувствую себя его фанатом, наблюдаю за тем, как он доминирует. Отстойно, что он выбыл на несколько недель, надеюсь, он сможет вернуться быстрее»

"В детстве я был большим фанатом его и Сида [Кросби]. И я определенно все еще чувствую себя его фанатом во многих отношениях и наблюдаю за тем, как он доминирует.
Он не просто хромая идет за рекордом, он доминировал, и он шел к «Рокету» (приз лучшему снайперу регулярки — прим. Спортс").
Отстойно, что он выбыл на несколько недель, но, надеюсь, он сможет вернуться быстрее, чем они говорят, и продолжить гонку.
Но отстойно, что мы не будем играть с ним завтра вечером«, — сказал нападающий “Колорадо” Нэтан Маккиннон.
«Эвеланш» сыграет против «Кэпиталс» 22 ноября.
39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).