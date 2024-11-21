Беднар о травме Овечкина: «Он стремится к величию. Хочется видеть его здоровым и способным продолжать гонку. Надеюсь, это ненадолго»

"Мне никогда не нравится видеть такое. Независимо от ситуации, вы никогда не хотите видеть, как игроки падают. Это силовая игра, и травмы являются ее частью, но я думаю, что дух соперничества во мне хочет играть против состава другой команды. И я хочу, чтобы у нашей команды был весь наш состав.