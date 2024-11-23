Третьяк об Овечкине: «Я бы справился с его броском 40 лет назад, сегодня уже нет — шайба летит как пуля. Раньше Александр столько бы не забросил, прогресса добились за счет изменения клюшек»

— Сложно, поскольку Александр отличается от всех. Первым на ум приходит Горди Хоу, выходивший на площадку до 50 лет. Из наших — Борис Михайлов. Но он являлся королем пятачка, а это хоккеист совершенно иного плана.
Вообще каждый великий исполнитель индивидуален. Плюс необходимо понимать, что правила поменялись и Овечкин играет в совершенно другой хоккей. Простой факт: раньше шайба летела со скоростью 90 км/час, а сейчас — вдвое быстрее.
Данного прогресса добились за счет изменения клюшек: фактически они по своему механизму действия напоминают лук. Овечкин сам невероятно мощный, да еще и клюшки помогают.
Все время думаю: «Как так? Ведь в НХЛ выступают вратари высочайшего уровня, но не могут справиться с его щелчками из “офиса”. На самом деле им не хватает реакции. 40 лет назад я бы справился с броском Овечкина, но сегодня уже нет, поскольку шайба летит как пуля.
Он бросает с ходу и, если не попадает в голкипера, как правило, забивает. Ты можешь только закрыть эту амбразуру телом. Но при прежней скорости полета шайбы Александр столько бы не забросил.
Необходимо отметить и его фантастическое голевое чутье. В данном отношении его можно сравнить как раз с Гретцки. Самое главное для них — угадать, куда снаряд отскочит от вратаря, и выбрать правильную точку для щелчка.
Этого не натренируешь: дано единицам. Дар божий. Плюс Сашка, конечно, трудяга, — сказал президент ФХР и экс-вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.