Третьяк об Овечкине: «Я бы справился с его броском 40 лет назад, сегодня уже нет — шайба летит как пуля. Раньше Александр столько бы не забросил, прогресса добились за счет изменения клюшек»

Все время думаю: «Как так? Ведь в НХЛ выступают вратари высочайшего уровня, но не могут справиться с его щелчками из “офиса”. На самом деле им не хватает реакции. 40 лет назад я бы справился с броском Овечкина, но сегодня уже нет, поскольку шайба летит как пуля.