Сергей Зубов о 2:4 от «Сибири»: «Закономерный итог. Дисциплина в который раз подводит “Сочи”

Команда соперника показала, как надо двигать шайбу и как надо бросать. У них защитник, если я не ошибаюсь, восемь раз бросил по нашим воротам, и это были плотные броски. А мы играем в пасик, ищем непонятные передачи вместо того, чтобы давить на вратаря, доставлять шайбу, делать больно. Закономерный итог«, — сказал тренер “Сочи”.