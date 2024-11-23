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Сергей Зубов о 2:4 от «Сибири»: «Закономерный итог. Дисциплина в который раз подводит “Сочи”

"Неплохой первый период. По счету неплохой, по содержанию — не хватило все равно остроты, не хватило бросков, давления на вратаря соперников. А во втором периоде дисциплина… Дисциплина в который раз нас подводит, подводят ребята, которые неоднократно это уже делали.

Источник: Sports

"Неплохой первый период. По счету неплохой, по содержанию — не хватило все равно остроты, не хватило бросков, давления на вратаря соперников. А во втором периоде дисциплина… Дисциплина в который раз нас подводит, подводят ребята, которые неоднократно это уже делали.

Команда соперника показала, как надо двигать шайбу и как надо бросать. У них защитник, если я не ошибаюсь, восемь раз бросил по нашим воротам, и это были плотные броски. А мы играем в пасик, ищем непонятные передачи вместо того, чтобы давить на вратаря, доставлять шайбу, делать больно. Закономерный итог«, — сказал тренер “Сочи”.