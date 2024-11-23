Квартальнов о 3:4 от «Динамо» Москва: «Шикарные два периода Минска. Перестали играть в третьем. Были детские ошибки»

— Все наши праздники, которых в этом сезоне много (юбилеи, дебюты), к сожалению, получаются смазанными. Сегодня был шикарный первый период. А третий получился слабым. Нельзя было останавливаться. Перестали бороться. Были детские ошибки, — сказал тренер минского «Динамо».