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Вратарь «Питтсбурга» Джерри пропустил после первого же броска в 4 матчах из 6 в сезоне. У Тристана 86,9% сэйвов и КН 4,41

29-летний канадец вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:4). В общей сложности он отразил 26 из 29 бросков.
Источник: Спортс"

При этом «Джетс» реализовали первый же бросок в створ — на 2-й минуте отличился форвард Нино Нидеррайтер.

Для Джерри этот матч стал 6-м в текущем сезоне (2 недели он провел в АХЛ, где восстанавливал кондиции), и в 4 из них он пропускал после первого же броска соперника в створ. Ранее — в играх с «Рейнджерс», «Баффало» и «Коламбусом».

У Тристана на данный момент одна победа при 86,9% сэйвов и коэффициенте надежности 4,41. Контракт голкипера с кэпхитом 5,375 миллиона долларов действует до конца сезона-2027/28.