Вратарь «Питтсбурга» Джерри пропустил после первого же броска в 4 матчах из 6 в сезоне. У Тристана 86,9% сэйвов и КН 4,41

Для Джерри этот матч стал 6-м в текущем сезоне (2 недели он провел в АХЛ, где восстанавливал кондиции), и в 4 из них он пропускал после первого же броска соперника в створ. Ранее — в играх с «Рейнджерс», «Баффало» и «Коламбусом».