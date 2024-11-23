Вратарь «Питтсбурга» Джерри пропустил после первого же броска в 4 матчах из 6 в сезоне. У Тристана 86,9% сэйвов и КН 4,41

При этом «Джетс» реализовали первый же бросок в створ — на 2-й минуте отличился форвард Нино Нидеррайтер.
Для Джерри этот матч стал 6-м в текущем сезоне (2 недели он провел в АХЛ, где восстанавливал кондиции), и в 4 из них он пропускал после первого же броска соперника в створ. Ранее — в играх с «Рейнджерс», «Баффало» и «Коламбусом».
У Тристана на данный момент одна победа при 86,9% сэйвов и коэффициенте надежности 4,41. Контракт голкипера с кэпхитом 5,375 миллиона долларов действует до конца сезона-2027/28.