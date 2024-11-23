«Торонто» подписал Алекса Нюландера и вызвал его из АХЛ на фоне травмы Найза. У форварда 8+4 в 14 играх за «Марлис»

Младший брат форварда «Лифс» Вильяма Нюландера в межсезонье подписал контракт с «Торонто Марлис». В текущем сезоне АХЛ на его счету 12 (8+4) очков в 14 играх.
Александер уже вызван в основу «Торонто» — на фоне помещения форварда Мэттью Найза в список травмированных.
На уровне НХЛ в его активе 121 игра и 49 (25+24) очков. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Питтсбург» и «Коламбус» (28 игр и 15 баллов, 11+4).
Уайтклауд нанес удар в голову Найзу. Форвард «Торонто» получил травму, защитник «Вегаса» не был удален за хит.