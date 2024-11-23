Кросби подрался с Коннором в матче «Питтсбурга» и «Виннипега». Кайл сделал хет-трик Горди Хоу

Капитан «Питтсбурга» пытался применить силовой прием против форварда «Виннипега», но в итоге упал сам. Позже он дважды задел Коннора клюшкой, после чего игроки начали толкаться и в итоге сбросили краги.
Драка получилась очень короткой, но в итоге оба игрока получили по 5 минут штрафа, а Кросби был выписан еще и малый штраф.
По данным портала HockeyFights, драка стала для 37-летнего форварда пенсильванцев 8-й в рамках регулярок НХЛ. Для его соперника — 1-й.
Отметим, что Коннор в этом матче также отметился результативной передачей и поразил пустые ворота в концовке, что позволило ему сделать хет-трик Горди Хоу.