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Владарж об успехах «Калгари»: «Мы — банда голодных ублюдков. Никому ничего просто так не отдадим»

«Флэймс» набрали 25 очков в 20 играх и занимают текущее 2-е место в Тихоокеанском дивизионе.

Источник: Спортс"

После обмена основного вратаря Якоба Маркстрема в межсезонье клуб сделал ставку на тандем Владаржа (9 игр, 3 победы, 90,6% сэйвов и коэффициент надежности 2,65) и Дастина Вульфа (11 игр, 8 побед, 92,6%, 2,33).

"Мы — банда голодных ублюдков. Мы все хотим попасть в плей-офф. Никому ничего просто так не отдадим.

У нас подобралась отличная группа ребят. Мы все держимся вместе, это заметно и на льду. Почти уверен, что вся лига уже знает — с нами легко не будет. Я думаю, что мы к этому и стремились", — сказал Владарж.