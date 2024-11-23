«Овечкин получил два удара — клюшкой и коленом. Он не видел оппонента и не был готов. Через три недели — реалистичный прогноз». Реабилитолог Жаров о травме Александра

Тут еще один неприятный момент. Самый опасный удар — тот, который не видишь и к которому, как следствие, не готов. Недавно стал двукратным чемпионом мира по всестилевому каратэ в абсолютной весовой категории среди мужчин 36+, так вот у нас это аксиома — если не видишь удар, ты в беде.