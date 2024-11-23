«Овечкин получил два удара — клюшкой и коленом. Он не видел оппонента и не был готов. Через три недели — реалистичный прогноз». Реабилитолог Жаров о травме Александра

— Александр Овечкин получил травму четыре дня назад, а вы согласились дать комментарий только сегодня. Почему?
— Изначально был минимум информации — только видео эпизода со столкновением и прогноз «вернется в строй с недели на неделю». Такой диагноз ставится, когда врачебная картина не ясна и требуется время для изучения. А давать профессиональные комментарии только по «картинке» — большая ошибка.
— Теперь диагноз понятен.
— Да, понятен, но лишь в общих чертах. Есть нюансы — перелом со смещением или без такового, оскольчатый или обычный и так далее. То есть полная медицинская картина — на руках только у врачей «Вашингтона». Поэтому все комментарии со стороны могут быть осторожными и предварительными.
— Хорошо, ваш осторожный прогноз на развитие ситуации.
— Стандартное время для заживления костной мозоли — не менее трех недель. То есть только через три недели ситуация станет более-менее определенной — и можно будет дать реалистичный прогноз.
Если все пойдет по лучшему сценарию — перелом без смещения и осколков, с консервативным восстановлением, без операции, то как раз через эти три недели гипс будет снят — и начнется интенсивная реабилитация. Только в этом случае оправдается оптимистический вердикт «вернется через четыре-шесть недель». Дай Бог, чтобы так и произошло.
— По видео столкновения могли предположить, что все будет так серьезно?
— Честно скажу, мне видео не понравилось — особенно замедленные повторы. На одном из них видно, что Овечкин получил два удара — сначала клюшкой, потом коленом, оба в область колена и голени. К перелому мог привести и первый, и второй, что, кстати, в прессе не разбиралось.
Тут еще один неприятный момент. Самый опасный удар — тот, который не видишь и к которому, как следствие, не готов. Недавно стал двукратным чемпионом мира по всестилевому каратэ в абсолютной весовой категории среди мужчин 36+, так вот у нас это аксиома — если не видишь удар, ты в беде.
В хоккее — похожая картина. Овечкин не видел оппонента, а значит, не были готовы его нервно-мышечная система, стабилизаторы голеностопа и коленного сустава. Это очень неприятная ситуация. Возможно, лет в двадцать за счет мощного костно-мышечного корсета такой атлет, как Овечкин, подобную атаку и выдержал бы, — сказал спортивный врач Жаров.