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Впервые в сезоне хоккеисты «Торпедо» обыграли ярославский «Локомотив»

На выезде автозаводцы победили со счётом 3:0.

Источник: БЕЛТА

Лидёр чемпионата КХЛ повержен «всухую».

В третий раз в ноябре встречались «Локомотив» и «Торпедо». До этого оба раза сильнее были ярославцы (2:1 дома по буллитам и 1:0 в Нижнем), но сегодня подопечным Игоря Ларионова удалось взять верх.

Ключевым стал второй период, в ходе которого результативными атаками отметились Сергей Гончарук и Вячеслав Войнов. Все атаки железнодорожников разбивались о надёжную игру вратаря нижегородцев Ивана Бочарова, отразившего все 38 бросков! В концовке хозяева льда перешли на игру в шесть полевых, но в итоге Гончарук поразил пустые ворота — 3:0.

С 33 очками после 30 игр «Торпедо» поднялось на 7-е место в Западной конференции. Теперь наши переезжают в Москву, где 25 октября скрестят клюшки со «Спартаком».

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