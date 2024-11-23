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Жарков о травме Овечкина: «Не хочется верить, что это какой-то заговор или сделано умышленно. Саня восстановится, выйдет и все докажет»

— Александр Овечкин получил травму, перелом. Как воспринял эту новость? Была ли это грязь? Может вообще умышленно хотели сломать нашу звезду?

Источник: Спортс"

— Да нет, не хочется в это верить, что это как-то умышленно было сделано или какой-то заговор. Сане здоровья, естественно, пожелаю. В любом случае он справится и выйдет, и все докажет. Я надеюсь, в этом сезоне все везде уже успокоились.

Я думаю, все нормально будет. Он восстановится, он профессионал. Поэтому ждем возвращения. И всегда неприятно, когда люди получают травмы. Но я еще раз повторюсь, не хочется верить, что это какой-то заговор и умышленное нанесение травмы, — сказал нападающий «Трактора».