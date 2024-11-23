Жарков о травме Овечкина: «Не хочется верить, что это какой-то заговор или сделано умышленно. Саня восстановится, выйдет и все докажет»

— Да нет, не хочется в это верить, что это как-то умышленно было сделано или какой-то заговор. Сане здоровья, естественно, пожелаю. В любом случае он справится и выйдет, и все докажет. Я надеюсь, в этом сезоне все везде уже успокоились.