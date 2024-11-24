Третьяк о травме Овечкина: «Я позвонил ему, пожелал быстрейшего восстановления. Он красавец в этом году. Просто потрясающе начал сезон»

Много зависит от врачей, как он восстановится, повлияет ли травма на дальнейшую игру Саши. Все-таки травма серьезная. Давайте пожелаем Александру удачи, и чтобы врачи над ним поколдовали так, чтобы он успешно вернулся в строй, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.