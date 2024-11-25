Кожевников о «Салавате» в плей-офф: «Потолок — 1-й раунд. Многое решают защитники и третьи звенья, у Уфы явный некомплект. Легионеры соберут чемоданы и нацелятся на отпуска»

— По составу, да еще с учетом фактора задолженностей, Уфа вряд ли третья на Востоке. С начала сезона говорю это хоккейной Башкирии, но со мной все время спорят. Думаю, ближе к весне она убедится, что потолок нынешней Уфы — шестое-восьмое места на Востоке и первый раунд плей-офф.