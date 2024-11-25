Кожевников о «Салавате» в плей-офф: «Потолок — 1-й раунд. Многое решают защитники и третьи звенья, у Уфы явный некомплект. Легионеры соберут чемоданы и нацелятся на отпуска»

На своем уровне провел осень другой прошлогодний полуфиналист — «Автомобилист». В своем темпе идет и «Ак Барс». А вот его вечный соперник «Салават Юлаев» пока прыгает выше головы.
— За счет чего?
— По составу, да еще с учетом фактора задолженностей, Уфа вряд ли третья на Востоке. С начала сезона говорю это хоккейной Башкирии, но со мной все время спорят. Думаю, ближе к весне она убедится, что потолок нынешней Уфы — шестое-восьмое места на Востоке и первый раунд плей-офф.
— Почему?
— Спад Уфы неизбежен, особенно после травмы Ливо. Ведь в Кубке очень многое решают защитники и третьи звенья, а тут у «Салавата» явный некомплект.
Да, в атаке заметны легионеры, но они — если долги закроют — перед плей-офф соберут чемоданы и нацелятся на отпуска. Мы в КХЛ это не раз проходили, — сказал двукратный олимпийский чемпион.