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Кожевников о «Салавате» в плей-офф: «Потолок — 1-й раунд. Многое решают защитники и третьи звенья, у Уфы явный некомплект. Легионеры соберут чемоданы и нацелятся на отпуска»

— Первое место «Трактора» на Востоке для меня не сюрприз, команда, судя по последнему плей-офф, была на подходе, плюс сработали трансферы в центральную линию — Кадейкин и Светлаков.

Источник: Спортс"

На своем уровне провел осень другой прошлогодний полуфиналист — «Автомобилист». В своем темпе идет и «Ак Барс». А вот его вечный соперник «Салават Юлаев» пока прыгает выше головы.

— За счет чего?

— По составу, да еще с учетом фактора задолженностей, Уфа вряд ли третья на Востоке. С начала сезона говорю это хоккейной Башкирии, но со мной все время спорят. Думаю, ближе к весне она убедится, что потолок нынешней Уфы — шестое-восьмое места на Востоке и первый раунд плей-офф.

— Почему?

— Спад Уфы неизбежен, особенно после травмы Ливо. Ведь в Кубке очень многое решают защитники и третьи звенья, а тут у «Салавата» явный некомплект.

Да, в атаке заметны легионеры, но они — если долги закроют — перед плей-офф соберут чемоданы и нацелятся на отпуска. Мы в КХЛ это не раз проходили, — сказал двукратный олимпийский чемпион.