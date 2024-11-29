Жамнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Спартак» бился до конца, но чуть-чуть не хватило характера в овертайме"

Камбэк в матче с «Витязем» (5:4 ОТ)? Что его уже вспоминать? Должны уже прийти в себя. Сегодня чуть хромала дисциплина, много ненужных удалений было, что сказывалось. Но, повторюсь, ребята бились до конца. Хочется только, чтобы на льду каждый хоккеист полностью отдавался игре«, — сказал тренер “Спартака”.