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Жамнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Спартак» бился до конца, но чуть-чуть не хватило характера в овертайме"

«Настраивались, знали, что игра будет тяжелая. К тому же прошлую игру [0:6 от “Торпедо”] сыграли довольно-таки неудачно. Радует, что ребята боролись до конца. Чуть-чуть не хватило характера в овертайме.

Источник: Спортс"

«Настраивались, знали, что игра будет тяжелая. К тому же прошлую игру [0:6 от “Торпедо”] сыграли довольно-таки неудачно. Радует, что ребята боролись до конца. Чуть-чуть не хватило характера в овертайме.

Камбэк в матче с «Витязем» (5:4 ОТ)? Что его уже вспоминать? Должны уже прийти в себя. Сегодня чуть хромала дисциплина, много ненужных удалений было, что сказывалось. Но, повторюсь, ребята бились до конца. Хочется только, чтобы на льду каждый хоккеист полностью отдавался игре«, — сказал тренер “Спартака”.