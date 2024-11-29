Березкин о 1-м хет-трике в КХЛ: «Каюмов сказал, что и четвертый гол смогу забить, но не получилось»

«Конечно, радостно и забивать, и побеждать. Пацаны из неиграющего состава после матча кричали “О, великий Березкин”. Приятно, что поздравили. Я видел кепки на льду, это очень приятно. Спасибо, что болеете, что всегда с нами.
Когда дубль сделал, подумал, что это первый в КХЛ. Каюм [Артур Каюмов] перед третьим периодом сказал, что и третью смогу забить. А потом сказал, что и четвертую, но не получилось.
Игра вторым номером? «Трактор» — очень хорошая команда. Они играют в нашем стиле, активно давят. Им тоже было непросто. Кто выиграл борьбу, тот и получил преимущество", — сказал Березкин.