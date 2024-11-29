Рантанен считает, что на рынке мог бы получить контракт на 14 млн долларов в год. Форвард не хочет уходить из «Колорадо» (Пьер ЛеБрюн)

При этом, как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, Рантанен и «Эвеланш», скорее всего, договорятся о продлении контракта до открытия рынка свободных агентов. Ранее форвард заявлял, что хочет остаться в «Колорадо».
Отметим, что пока в лиге был подписан только один контракт с кэпхитом 14 млн долларов — новое соглашение форварда Леона Драйзайтля с «Эдмонтоном».
В «Колорадо» максимальный кэпхит у форварда Нэтана Маккиннона (12,6 млн).
В текущем сезоне НХЛ Рантанен набрал 32 (14+18) очка в 23 матчах. Всего в лиге у него 593 игры и 649 (276+373) баллов. В Кубке Стэнли — 81 игра и 101 (34+67) очко. В 2022 году он выиграл трофей вместе с клубом из Денвера.
ЛеБрюн о контракте Рантанена: «12,6 млн Маккинонна могут являться ограничением для “Колорадо”. Агент Микко подписал Драйзайтля на 14. Идут разговоры: “Потолок растет”.