Рябыкин о смене тренера в «Авангарде»: «Омск идет на риск. Буше будет намного сложнее, чем Хартли. Он заходит по ходу сезона и с чистого листа — жесткие условия»

— Это вы сами спросите у легенд и ветеранов (смеется). Мое мнение — Ги Буше будет намного сложнее, чем Бобу Хартли. Омск идет на рискованный эксперимент.
— Почему?
— Хартли зашел в «Авангард» с предсезонки. К которой готовился заранее и досконально — у каждого из тренеров в нашем штабе был детальный план, расписанный по дням, часам и минутам.
Буше в отличие от своего соотечественника заходит по ходу сезона и с чистого листа. Впереди лишь первое знакомство не только с игроками команды, Омском, «Авангардом», но и с лигой, страной. Честно говоря, жесткие условия, — сказал бывший тренер «Авангарда».