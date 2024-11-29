Рябыкин о смене тренера в «Авангарде»: «Омск идет на риск. Буше будет намного сложнее, чем Хартли. Он заходит по ходу сезона и с чистого листа — жесткие условия»

Буше в отличие от своего соотечественника заходит по ходу сезона и с чистого листа. Впереди лишь первое знакомство не только с игроками команды, Омском, «Авангардом», но и с лигой, страной. Честно говоря, жесткие условия, — сказал бывший тренер «Авангарда».