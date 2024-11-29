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Рябыкин о смене тренера в «Авангарде»: «Омск идет на риск. Буше будет намного сложнее, чем Хартли. Он заходит по ходу сезона и с чистого листа — жесткие условия»

— Как ветераны омского клуба и его легенды восприняли назначение Ги Буше на пост главного тренера команды?
Источник: Спортс"

— Это вы сами спросите у легенд и ветеранов (смеется). Мое мнение — Ги Буше будет намного сложнее, чем Бобу Хартли. Омск идет на рискованный эксперимент.

— Почему?

— Хартли зашел в «Авангард» с предсезонки. К которой готовился заранее и досконально — у каждого из тренеров в нашем штабе был детальный план, расписанный по дням, часам и минутам.

Буше в отличие от своего соотечественника заходит по ходу сезона и с чистого листа. Впереди лишь первое знакомство не только с игроками команды, Омском, «Авангардом», но и с лигой, страной. Честно говоря, жесткие условия, — сказал бывший тренер «Авангарда».