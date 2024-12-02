Врач «Динамо» об Овечкине: «Саша написал: “Док, меня ничто не беспокоит”. Так что просто ждем, когда кость полностью срастется. Тогда он вернется, чтобы дальше идти за рекордом Гретцки»

— Я бы его раньше чем через пять недель не выпустил бы. Держал бы на больничном. Это мое мнение. Но нужно дождаться, чтобы кость полностью срослась. Она должна выдерживать нагрузку на 100 процентов, а пока она держит только 30−40 процентов. А иначе что?