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Шестеркин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс» на 11,5 млн долларов в год — рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ (Эллиотт Фридман)

Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Источник: Sports

Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ. Соглашение вступит в силу с сезона-2025/25.

Действующий договор 28-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Средняя годовая зарплата Шестеркина составляет 5,66 млн за сезон.