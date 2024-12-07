Шестеркин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс» на 11,5 млн долларов в год — рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ (Эллиотт Фридман)

Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ. Соглашение вступит в силу с сезона-2025/25.
Действующий договор 28-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Средняя годовая зарплата Шестеркина составляет 5,66 млн за сезон.
Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ. Соглашение вступит в силу с сезона-2025/25.
Действующий договор 28-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Средняя годовая зарплата Шестеркина составляет 5,66 млн за сезон.