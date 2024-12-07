Тодд о сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Не думаю, что будем просто играть. Все будут настроены на победу»

Ставим ли задачу выиграть Кубок Первого канала? Такие матчи всегда добавляют соперничества между командами. Я не думаю, что мы будем просто играть. Все будут настроены на победу. Будет здорово со всеми пересечься и вместе быть в одной команде", — сказал Тодд.