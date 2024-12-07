Панарин вошел в топ-10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ — 813 очков в 697 играх. Он обогнал Гончара, до Козлова — 40 баллов

Больше 1000 очков в лиге набрали 5 россиян — Александр Овечкин («Вашингтон», 1575 в 1444), Евгений Малкин («Питтсбург», 1320 в 1173), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).