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Труба о своем обмене из «Рейнджерс»: «Не понравилось, что была такая публичность, но в Нью-Йорке так бывает. Неудачный конец после многих хороших лет»

Клуб из Нью-Йорка отправил своего капитана в калифорнийский клуб, получив защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта-2025.
Источник: Спортс"

Изначально появились слухи об обмене 30-летнего игрока, которые клуб не опровергал. Затем стало известно, что «Рейнджерс» не включили игрока в состав на матч с «Питтсбургом» в связи с возможным обменом.

"Мне не понравилось, что была такая публичность. Но в Нью-Йорке так бывает. Это нависало надо мной и мешало играть.

Сегодня случилось то, что случилось. Я доволен тем, что двигаюсь вперед, но не слишком воодушевлен тем, как это произошло. Я думаю, что все можно было сделать лучше.

Впрочем, я никого не виню. Когда все случилось, я подумал, что это неудачный конец после многих хороших лет в Нью-Йорке", — сказал защитник.