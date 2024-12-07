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«Рейнджерс» обменяли 3 последних капитанов — Кэллахана, Макдону и Трубу — по ходу сезонов. До них был Друри — он сейчас генменеджер клуба

Клуб из Нью-Йорка отправил Джейка Трубу в «Анахайм», получив защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта-2025.
Источник: Спортс"

Таким образом, уже третий подряд капитан команды покинул ее в результате обмена по ходу сезона.

В 2014 году клуб обменял Райана Кэллахана и 2 драфт-пика в «Тампу», получив в сделке Мартена Сен-Луи.

В 2018 году клуб обменял Райана Макдону и Джей Ти Миллера в «Тампу», получив Владислава Наместникова, Либора Гаека, Бретта Хаудена и 2 драфт-пика.

Отметим, что до Кэллахана капитаном «Рейнджерс» был Крис Друри (с 2008 по 2011 годы), завершивший карьеру игрока в этом статусе. Он занимает должность генерального менеджера клуба с 2021 года.