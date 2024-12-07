«Рейнджерс» обменяли 3 последних капитанов — Кэллахана, Макдону и Трубу — по ходу сезонов. До них был Друри — он сейчас генменеджер клуба

Таким образом, уже третий подряд капитан команды покинул ее в результате обмена по ходу сезона.
В 2014 году клуб обменял Райана Кэллахана и 2 драфт-пика в «Тампу», получив в сделке Мартена Сен-Луи.
В 2018 году клуб обменял Райана Макдону и Джей Ти Миллера в «Тампу», получив Владислава Наместникова, Либора Гаека, Бретта Хаудена и 2 драфт-пика.
Отметим, что до Кэллахана капитаном «Рейнджерс» был Крис Друри (с 2008 по 2011 годы), завершивший карьеру игрока в этом статусе. Он занимает должность генерального менеджера клуба с 2021 года.