Герман Титов о «Вечере русского наследия» в Коламбусе: «Эту традицию надо продолжать, чтобы продвигать нашу культуру в Северной Америке через хоккей»

— Это очень хорошее мероприятие. Я сам участвовал в одном из них, когда играл «Калгари», и я был в Канаде. Кажется, в соперниках были «Рейнджерс» или «Питтсбург». Я помню, что на трибуне собралось много русскоязычных болельщиков. Думаю, что эту традицию надо продолжать, чтобы продвигать нашу культуру в Северной Америке через хоккей.