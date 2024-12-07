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Беттмэн о погоне Овечкина за Гретцки: «Когда останется 4−5 шайб до рекорда, я начну следовать за ним. Великий тоже будет это делать»

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Комиссионер НХЛ сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4−5 шайбах от рекорда.

"Алекс был в ударе но, к сожалению, получил травму. У него была куча игр, в которых он забивал по несколько голов. Я думаю, когда останется 5 шайб, точно не меньше 4, я должен буду начать следовать за ним, и Великий тоже будет это делать.

Мы решили, что либо 5, либо 4. Мы не можем рисковать, потому что, когда он будет так близок, я думаю, он будет настолько сосредоточен на этом, что это произойдет в игре, где он забьет несколько шайб", — сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в подкасте Monumental Sports Network.

Беттмэн также сообщил, что НХЛ готова отметить это событие специальной церемонией.

«Подготовка к этому невероятному достижению, момент, когда он повторит и побьет рекорд, — это то, чем люди будут очень довольны. Это событие получит внимание и празднование, которых оно заслуживает», — отметил Беттмэн.

Владелец «Вашингтона»: «Гретцки собирается ездить с нами. Он говорит: “Овечкин меня обойдет. Хочу быть с командой, когда это произойдет”.