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Губерниев о словах Беттмэна про Овечкина: «НХЛ — молодцы. И Гретцки свою порцию славы схватит. Говоря о Саше, говорят и про него. Чтобы его не забывало молодое поколение»

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4−5 шайбах от рекорда.

«У нормальных людей в спорте уже давно “show must go on” продолжается. Конечно, тут и Гретцки свою порцию славы схватит, потому что говоря об Овечкине, все же еще и говорят про Гретцки. Чтобы его тоже не забывало молодое поколение.

НХЛ — молодцы, все правильно делают. Главное, чтобы у Саши здоровье позволило если не в этом, то в следующем сезоне побить рекорд", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.