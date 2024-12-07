Губерниев о словах Беттмэна про Овечкина: «НХЛ — молодцы. И Гретцки свою порцию славы схватит. Говоря о Саше, говорят и про него. Чтобы его не забывало молодое поколение»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4−5 шайбах от рекорда.
«У нормальных людей в спорте уже давно “show must go on” продолжается. Конечно, тут и Гретцки свою порцию славы схватит, потому что говоря об Овечкине, все же еще и говорят про Гретцки. Чтобы его тоже не забывало молодое поколение.
НХЛ — молодцы, все правильно делают. Главное, чтобы у Саши здоровье позволило если не в этом, то в следующем сезоне побить рекорд", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.