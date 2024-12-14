Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Беларуси по хоккею взяла серебро турнира в формате 3×3 в Санкт-Петербурге

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси стала призером турнира по хоккею в формате 3×3, который прошел в рамках Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Участие в международных соревнованиях принимают национальные сборные Беларуси и Казахстана, команда России 25, а также сборная мира КХЛ, составленная из лучших игроков Континентальной хоккейной лиги. Именно легионеры КХЛ стали соперниками наших парней в полуфинале турнира 3×3, команды сыграли три периода по семь минут. Подопечные Дмитрия Квартальнова контролировали ход матча, держа оппонентов на расстоянии одной-двух шайб. Финальный счет — 5:3, голами за белорусов отметились Степан Звягин, Сергей Кузнецов, Максим Сушко, Павел Денисов и Даниил Липский. Автором одной из шайб в наши ворота стал канадский форвард минского «Динамо» Диллон Дюбе.

В финальном поединке наших хоккеистов поджидали россияне, которые в своем полуфинале были сильнее команды Казахстана (3:1). После двух периодов на табло горели цифры 1:1, за белорусов отличился Валентин Демченко. В заключительной трети Демченко оформил дубль, но хоккеисты России 25 провели в ответ три результативные атаки. В итоге поражение со счетом 2:4, сборная нашей страны занимает вторую позицию. Бронзу турнира 3×3 выиграли представители Казахстана, одолевшие в матче за третье место легионеров КХЛ (2:1).

Основной розыгрыш Кубка Первого канала продолжится завтра двумя матчами: Беларусь — Россия 25 (14.00) и Казахстан — Сборная мира КХЛ (18.30). После первого тура по два очка имеют белорусы и россияне, наша команда в матче открытия обыграла казахов со счетом 3:1.

Беларусь