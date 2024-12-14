Сборная Беларуси по хоккею взяла серебро турнира в формате 3×3 в Санкт-Петербурге

Участие в международных соревнованиях принимают национальные сборные Беларуси и Казахстана, команда России 25, а также сборная мира КХЛ, составленная из лучших игроков Континентальной хоккейной лиги. Именно легионеры КХЛ стали соперниками наших парней в полуфинале турнира 3×3, команды сыграли три периода по семь минут. Подопечные Дмитрия Квартальнова контролировали ход матча, держа оппонентов на расстоянии одной-двух шайб. Финальный счет — 5:3, голами за белорусов отметились Степан Звягин, Сергей Кузнецов, Максим Сушко, Павел Денисов и Даниил Липский. Автором одной из шайб в наши ворота стал канадский форвард минского «Динамо» Диллон Дюбе.
В финальном поединке наших хоккеистов поджидали россияне, которые в своем полуфинале были сильнее команды Казахстана (3:1). После двух периодов на табло горели цифры 1:1, за белорусов отличился Валентин Демченко. В заключительной трети Демченко оформил дубль, но хоккеисты России 25 провели в ответ три результативные атаки. В итоге поражение со счетом 2:4, сборная нашей страны занимает вторую позицию. Бронзу турнира 3×3 выиграли представители Казахстана, одолевшие в матче за третье место легионеров КХЛ (2:1).
Основной розыгрыш Кубка Первого канала продолжится завтра двумя матчами: Беларусь — Россия 25 (14.00) и Казахстан — Сборная мира КХЛ (18.30). После первого тура по два очка имеют белорусы и россияне, наша команда в матче открытия обыграла казахов со счетом 3:1.