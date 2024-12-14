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Светлов о КПК: «В условиях железного занавеса пытаемся сохранить сборную России. Турнир по-прежнему популярен»

В стартовом матче «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ (4:1).

Источник: Спортс"

«Главное, что сохранилась популярность турнира. В Питере на трибунах было больше 20 тысяч болельщиков — я так понимаю, это рекорд. Других комментариев и не требуется. Ну, а самое главное впечатление — то, что в условиях железного занавеса пытаемся сохранить сборную России, находим ей матчи. Клубы — это одна часть нашего хоккея, линейка сборных — другая. Обе нужны друг другу, работают на общее дело», — сказал олимпийский чемпион.