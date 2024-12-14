«Вегас» продлил Колесара на 3 года с кэпхитом 2,5 млн долларов. У форварда 84 очка и 1001 силовой прием в 304 матчах в НХЛ

Колесар выступал в лиге только за «Вегас», дебютировав в сезоне-2019/20.Всего в регулярках НХЛ он провел 304 матча, в которых набрал 83 (33+51) очка и 229 минут штрафа. Он занимает 3-е место в истории клуба по числу силовых приемов (1001). В плей-офф на счету Кигана 45 матчей и 9 (3+6) баллов. В 2023 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с командой. По текущему контракту его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 1,4 миллиона долларов.