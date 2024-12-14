Вратарь «Оттавы» Улльмарк сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Каролины». У него 4 победы подряд при 97,5% сэйвов на отрезке

Победа стала для Улльмарка 4-й подряд. В последних 4 матчах вратарь пропустил только 3 шайбы, отразив 118 бросков из 121 (97,5%). Всего в сезоне обладатель «Везина Трофи»-2023, перешедший в «Оттаву» из «Бостона», провел 19 игр — 9 побед, 90,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,55.