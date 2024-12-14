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Джастин Шульц завершил карьеру в 34 года — по личным причинам. Двукратный обладатель Кубка Стэнли провел 8 матчей за «Лугано» в этом сезоне

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» в октябре перешел в швейцарский «Лугано».
Источник: Спортс"

Защитник провел за команду 8 матчей в чемпионате страны и набрал 6 (0+6) очков. Шульц сообщил, что его решение покинуть команду и завершить карьеру связано с личными причинами. В общей сложности канадец провел 745 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Эдмонтон», «Питтсбург», «Вашингтон» и «Сиэтл», набрав 324 (71+253) очка при полезности «минус 57». В розыгрышах Кубка Стэнли на его счету 81 игра и 42 (10+32) балла при полезности «+8». В 2016 и 2017 году Шульц стал обладателем трофея в составе «Пингвинс».