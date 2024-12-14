Гендиректор «Югры»: «За 5 лет от нас в КХЛ перешли около 50 игроков и тренеров. Вратарям уделяем особое внимание, Заврагин уже основной в СКА»

— Наша задача — адаптироваться к этому и продолжать эффективную работу системы. В нынешних условиях отток хоккеистов из вертикали, к сожалению, неизбежен. Только за последние пять лет от нас в клубы КХЛ перешли около 50 хоккеистов и тренеров. Выпускники нашей школы сегодня выступают в лучших клубах КХЛ, а также в НХЛ. Скажем, Заврагин — уже основной вратарь СКА, в обороне этого клуба рядом с ним Галенюк, Морозов — ведущий центр «Спартака», Марченко — лидер нападения «Коламбуса». На ведущих ролях в КХЛ Пилипенко, Тертышный, Телегин. В национальную сборную России за последние годы вызывались четыре воспитанника «Югры», для нас это тоже важный показатель эффективности работы системы. Как и то, что накануне сборная «Россия 25» в первом матче Кубка Первого канала при рекордной аудитории в 21 тысячу зрителей победила сборную мира, а в обороне команды играл Галенюк. Кстати, в одной паре с капитаном «России 25» Никишиным. — Как объясните вратарский феномен «Югры»: Заврагин — в СКА, Волохин — в «Сочи»?- Вратарям в нашей школе уделяется особое внимание. Воспитываем не только голкиперов, но и их тренеров. В этом сезоне наши тренеры Дмитрий Мезенцев и Артем Яцкевич, дебютирующие в КХЛ, поднимают на новый уровень вратарские линии в «Салавате Юлаеве» и московском «Динамо». Это тоже индикатор качественного роста нашей системы, — сказал Василий Филипенко.