Агент Овечкина о травме: «Александр планировал вернуться до конца года, но финальное слово за врачами»

«Александр планировал вернуться в состав “Вашингтона” до конца года, но финальное слово будет за врачами команды», — сказал агент Глеб Чистяков. Первый матч после рождественской паузы в НХЛ, которая будет с 25 по 27 декабря, «Кэпиталс» проведут в ночь с 28 на 29 декабря на выезде с «Торонто».Овечкин провел бросковую тренировку. Бэкстрем ассистировал Александру.