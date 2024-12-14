«Александр планировал вернуться в состав “Вашингтона” до конца года, но финальное слово будет за врачами команды», — сказал агент Глеб Чистяков. Первый матч после рождественской паузы в НХЛ, которая будет с 25 по 27 декабря, «Кэпиталс» проведут в ночь с 28 на 29 декабря на выезде с «Торонто».Овечкин провел бросковую тренировку. Бэкстрем ассистировал Александру.
Агент Овечкина о травме: «Александр планировал вернуться до конца года, но финальное слово за врачами»
22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.