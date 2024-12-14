Сборная «Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу российской команды. В составе победителей шайбы забросили Илья Сафонов, Григорий Кузьмин, Богдан Конюшков и Евгений Кузнецов.
Сборная «Россия 25» лидирует в турнирной таблице турнира. Ранее россияне со счетом 4:1 победили сборную мира КХЛ.
Команда «Россия 25» была создана в сентябре 2022 года. «В ней будут представлены молодые игроки с перспективой стать лицами нашего хоккея», — говорил о сборной глава ФХР Владислав Третьяк.