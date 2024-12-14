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Овечкин впервые потренировался с командой после травмы. Карбери заявил, что Александр будет участвовать в бесконтактных упражнениях «Кэпиталс»

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Источник: Спортс"

Александр Овечкин позанимался с тренером по развитию Кенни Маккадденом. А перед этим провел интенсивную тренировку по катанию. Об этом сообщила журналистка Бэйли Джонсон. На прошлой неделе главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери отметил, что это был следующий шаг в подготовке Овечкина, а далее планируется участие в командных упражнениях без игрового контакта. Агент Овечкина о травме: «Александр планировал вернуться до конца года, но финальное слово за врачами».