Овечкин впервые потренировался с командой после травмы. Карбери заявил, что Александр будет участвовать в бесконтактных упражнениях «Кэпиталс»

Александр Овечкин позанимался с тренером по развитию Кенни Маккадденом. А перед этим провел интенсивную тренировку по катанию. Об этом сообщила журналистка Бэйли Джонсон. На прошлой неделе главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери отметил, что это был следующий шаг в подготовке Овечкина, а далее планируется участие в командных упражнениях без игрового контакта. Агент Овечкина о травме: «Александр планировал вернуться до конца года, но финальное слово за врачами».