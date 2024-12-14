Сегодня Александр Овечкин провел первую командную тренировку с «Вашингтоном» после травмы. «Это еще один шаг. Я бы не стал ставить какие-то цели или определять предполагаемые даты возвращения. Просто считаю, что это очередной шаг вперед», — сказал главный тренер «Вашингтона».
Карбери о 1-й тренировке Овечкина с «Кэпиталс» после травмы: «Не буду ставить предполагаемые даты возвращения. Это просто очередной шаг вперед»
22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.