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Карбери о 1-й тренировке Овечкина с «Кэпиталс» после травмы: «Не буду ставить предполагаемые даты возвращения. Это просто очередной шаг вперед»

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Источник: Спортс"

Сегодня Александр Овечкин провел первую командную тренировку с «Вашингтоном» после травмы. «Это еще один шаг. Я бы не стал ставить какие-то цели или определять предполагаемые даты возвращения. Просто считаю, что это очередной шаг вперед», — сказал главный тренер «Вашингтона».