Карбери о 1-й тренировке Овечкина с «Кэпиталс» после травмы: «Не буду ставить предполагаемые даты возвращения. Это просто очередной шаг вперед»

Сегодня Александр Овечкин провел первую командную тренировку с «Вашингтоном» после травмы. «Это еще один шаг. Я бы не стал ставить какие-то цели или определять предполагаемые даты возвращения. Просто считаю, что это очередной шаг вперед», — сказал главный тренер «Вашингтона».