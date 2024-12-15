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Белорусы крупно обыграли сборную мира КХЛ и заняли второе место на Кубке Первого канала

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею стала серебряным призером Кубка Первого канала по хоккею 2024 года, который завершился в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорта Белоруссии

В заключительном матче турнира подопечные Дмитрия Квартальнова встречались со сборной мира КХЛ, составленной из зарубежных игроков Континентальной хоккейной лиги. Стартовая треть закончилась с минимальным перевесом нашей команды, вперед которую на 18-й минуте вывел Егор Бориков. Во втором периоде белорусы поразили чужие ворота уже четырежды: сперва дубль оформил Андрей Белевич, которому дважды ассистировал Вадим Мороз, а затем две шайбы в течение семи секунд провели Владимир Алистров и Сергей Кузнецов. Соперник ограничился всего одной результативной атакой.

Незадолго до конца заключительной трети точку в игре поставил Роман Горбунов, в итоге 6:1 в пользу сборной Беларуси. Таким образом, наши хоккеисты с двумя победами в трех матчах заняли второе место на турнире, на старте розыгрыша белорусы были сильнее казахов (3:1), после чего в овертайме уступили россиянам (3:4). Ранее в воскресенье команда России 25 со счетом 3:1 обыграла сборную Казахстана, хозяева льда набрали максимальные шесть очков и завоевали почетный трофей. Бронза досталась команде легионеров КХЛ.

В прошлом декабре наша национальная сборная также уехала с Кубка Первого канала с серебром, а два года назад стала обладательницей главного приза.

Беларусь