Белорусы крупно обыграли сборную мира КХЛ и заняли второе место на Кубке Первого канала

В заключительном матче турнира подопечные Дмитрия Квартальнова встречались со сборной мира КХЛ, составленной из зарубежных игроков Континентальной хоккейной лиги. Стартовая треть закончилась с минимальным перевесом нашей команды, вперед которую на 18-й минуте вывел Егор Бориков. Во втором периоде белорусы поразили чужие ворота уже четырежды: сперва дубль оформил Андрей Белевич, которому дважды ассистировал Вадим Мороз, а затем две шайбы в течение семи секунд провели Владимир Алистров и Сергей Кузнецов. Соперник ограничился всего одной результативной атакой.
Незадолго до конца заключительной трети точку в игре поставил Роман Горбунов, в итоге 6:1 в пользу сборной Беларуси. Таким образом, наши хоккеисты с двумя победами в трех матчах заняли второе место на турнире, на старте розыгрыша белорусы были сильнее казахов (3:1), после чего в овертайме уступили россиянам (3:4). Ранее в воскресенье команда России 25 со счетом 3:1 обыграла сборную Казахстана, хозяева льда набрали максимальные шесть очков и завоевали почетный трофей. Бронза досталась команде легионеров КХЛ.
В прошлом декабре наша национальная сборная также уехала с Кубка Первого канала с серебром, а два года назад стала обладательницей главного приза.