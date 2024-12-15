Белорусы крупно обыграли сборную мира КХЛ и заняли второе место на Кубке Первого канала

Незадолго до конца заключительной трети точку в игре поставил Роман Горбунов, в итоге 6:1 в пользу сборной Беларуси. Таким образом, наши хоккеисты с двумя победами в трех матчах заняли второе место на турнире, на старте розыгрыша белорусы были сильнее казахов (3:1), после чего в овертайме уступили россиянам (3:4). Ранее в воскресенье команда России 25 со счетом 3:1 обыграла сборную Казахстана, хозяева льда набрали максимальные шесть очков и завоевали почетный трофей. Бронза досталась команде легионеров КХЛ.