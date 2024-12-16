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Райан Уитни: «Россия должна быть на Олимпиаде-2026, иначе даже победа США не будет легитимной. Посмотрите на ее возможный состав — ни хрена себе!»

"Скажу в который раз: лучше бы России сыграть на Олимпиаде в следующем году, иначе даже возможная победа США не будет легитимной. Россия должна принять участие в Олимпиаде.

Источник: Спортс"

Давайте посмотрим на возможный состав. Панарин, Малкин, Кучеров, Капризов, Бучневич, Андрей Свечников, Овечкин, Барбашев, Ничушкин, Мичков, Наместников, Марченко в атаке… И если вы уже слегка прибалдели, то просто дождитесь, когда я назову вратарей. Василевский, Шестеркин и Бобровский? Ни хрена себе! «- сказал бывший защитник “Эдмонтона”.