Райан Уитни: «Россия должна быть на Олимпиаде-2026, иначе даже победа США не будет легитимной. Посмотрите на ее возможный состав — ни хрена себе!»

Давайте посмотрим на возможный состав. Панарин, Малкин, Кучеров, Капризов, Бучневич, Андрей Свечников, Овечкин, Барбашев, Ничушкин, Мичков, Наместников, Марченко в атаке… И если вы уже слегка прибалдели, то просто дождитесь, когда я назову вратарей. Василевский, Шестеркин и Бобровский? Ни хрена себе! «- сказал бывший защитник “Эдмонтона”.