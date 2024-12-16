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Панарин пропустил матч с «Сент-Луисом» из-за травмы верхней части тела. Какко не сыграл по решению тренера «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» не вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (2:3). Сообщается, что он может вернуться в строй через несколько дней.

В 29 матчах в текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 36 (15+21) очков. Еще один форвард клуба из Нью-Йорка — Каапо Какко — тоже не сыграл против «блюзменов». Он остался в запасе по решению тренера Питера Лавиолетта. В 29 играх на счету финна 14 (4+10) очков при полезности «+10».