Панарин пропустил матч с «Сент-Луисом» из-за травмы верхней части тела. Какко не сыграл по решению тренера «Рейнджерс»

В 29 матчах в текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 36 (15+21) очков. Еще один форвард клуба из Нью-Йорка — Каапо Какко — тоже не сыграл против «блюзменов». Он остался в запасе по решению тренера Питера Лавиолетта. В 29 играх на счету финна 14 (4+10) очков при полезности «+10».