«Баффало» в 4-й раз в истории проиграл 10 матчей подряд. Антирекорд клуба и НХЛ — 18

Команда под руководством Линди Раффа набрала 26 очков в 31 игре и занимает 15-е место на Востоке, опережая лишь «Монреаль». Серия поражений из 10 игр (включая и поражения за пределами основного времени) стала 4-й в истории клуба. В сезоне-2020/21 «Баффало» повторил антирекорд лиги по продолжительности такой серии (18 игр, столько же было у «Питтсбурга» в сезоне-2003/04). Также у клуба были серии из 14 поражений подряд (2014/15, причем здесь все — в основное время) и 10 (2007/08). Кроме того, до введения буллитов у «Сэйбрс» было еще 3 безвыигрышные серии из 10+ матчей (с учетом ничьих) — из 12 игр (1991/92, 2002/03) и 10 (1971/72).