34-летний Таварес — самый возрастной игрок в истории «Торонто» с натуральным хет-триком. Он забросил 3 шайбы подряд в матче с «Баффало»

Канадец (34 года 86 дней) превзошел достижение Сила Эппса (33 года 63 дня), отметившегося таким хет-триком в марте 1948 года в матче с «Детройтом» (5:2). Матч с 3+ шайбами стал для Тавареса 13-м в рамках регулярок лиги (еще один был в плей-офф). В текущем сезоне на его счету 28 (15+13) очков в 30 играх. За карьеру в регулярках — 1068 (471+597) баллов в 1139 играх.