Бедард забросил решающую шайбу в матче против «Айлендерс» на 59:06. Он повторил рекорд «Чикаго» по победным голам для игроков до 20 лет — 5

В текущем сезоне на счету 19-летнего канадца 26 (7+19) очков в 31 матче при полезности «минус 11» и среднем времени на льду 19:29. Победный гол стал для Бедарда 5-м за карьеру в лиге. Он повторил рекорд клуба по числу таких шайб для игроков в возрасте до 20 лет, сравнявшись с Бобби Халлом и Патриком Кэйном.