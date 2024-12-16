Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бедард забросил решающую шайбу в матче против «Айлендерс» на 59:06. Он повторил рекорд «Чикаго» по победным голам для игроков до 20 лет — 5

Форвард «Чикаго» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (5:3) и был признан 2-й звездой встречи.
Источник: Спортс"

В текущем сезоне на счету 19-летнего канадца 26 (7+19) очков в 31 матче при полезности «минус 11» и среднем времени на льду 19:29. Победный гол стал для Бедарда 5-м за карьеру в лиге. Он повторил рекорд клуба по числу таких шайб для игроков в возрасте до 20 лет, сравнявшись с Бобби Халлом и Патриком Кэйном.