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Рафф о 10 поражениях «Баффало» подряд: «У меня нет слов. Я должен решить эту проблему, правильно расставить ребят и выиграть матч. Я, и никто другой»

«Сэйбрс» уступили «Торонто» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ, хотя по ходу матча вели со счетом 2:0 и 3:1.

Источник: Спортс"

«У меня нет слов. Я должен решить эту проблему. Самая сложная задача, с которой мне приходилось сталкиваться. Я должен правильно расставить ребят и выиграть матч. Я, и никто другой», — сказал главный тренер «Баффало». Команда под руководством Раффа набрала 26 очков в 31 игре и занимает 15-е место на Востоке, опережая лишь «Монреаль».