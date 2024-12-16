Рафф о 10 поражениях «Баффало» подряд: «У меня нет слов. Я должен решить эту проблему, правильно расставить ребят и выиграть матч. Я, и никто другой»

«У меня нет слов. Я должен решить эту проблему. Самая сложная задача, с которой мне приходилось сталкиваться. Я должен правильно расставить ребят и выиграть матч. Я, и никто другой», — сказал главный тренер «Баффало». Команда под руководством Раффа набрала 26 очков в 31 игре и занимает 15-е место на Востоке, опережая лишь «Монреаль».