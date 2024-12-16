Его считали предателем в СССР, он унижал Третьяка, стал врагом великого Тихонова, уехал в США. История Балдериса

«Зачем было меня приглашать? Чтобы мне мозги попудрить. Давал надежду и отцеплял! Ну и смотрите, я стал лучшим бомбардиром чемпионата. Ну, куда ты денешься? Надо приглашать. В Москве у него потом все равно спросят: “А где же Балдерис? Почему не в составе?” А он всегда мог ответить: “Он прошел медицинский осмотр, который показал, что Балдерис не в форме”. Я даже как-то у врачей спрашивал после таких заявлений. Они говорили, что мои показатели — лучшие. Не хотел ли я поговорить с ним по душам? Нет, не хотелось. Я его видеть не хотел. В последние годы я встречал его. Поздоровались и все. Что я буду ему говорить? Он старый человек. Столько лет прошло. Что вспоминать прошлое?», — рассказывал великий форвард, которому не суждено было выиграть золото Олимпиады.