Его считали предателем в СССР, он унижал Третьяка, стал врагом великого Тихонова, уехал в США. История Балдериса

Хельмут Балдерис — живая легенда латвийского хоккея. Во времена игровой карьеры он ничем не уступал главным звездам Советского Союза в лице Валерия Харламова, Александра Якушева, Александра Мальцева и многих других. Балдерис трижды выигрывал чемпионат мира и является самым титулованным латвийским хоккеистом в истории. Sport24 рассказывает биографию кумира миллионов болельщиков.
Фигурное катание и линзы
Сейчас многие родители отдают своих детей в хоккейные секции уже в возрасте 3 лет. Но в советское время такой возможности не было. Поэтому отец нашего героя отвел будущего чемпиона на фигурное катание. Юному спортсмену не слишком нравились эти занятия, но выбора у него не было. Лишь в возрасте 10 лет он наконец-то взял в руки клюшку и начал заниматься хоккеем.
Еще один интересный факт из биографии латвийского чемпиона — с самого детства он страдал от близорукости. Из-за проблем со зрением он был вынужден играть в очках, которые затем были заменены на контактные линзы.
Дебют в большом хоккее
Виктор Тихонов сыграл ключевую роль в жизни Хельмута Балдериса. Впоследствии они стали врагами, но именно прославленный специалист приложил руку к старту профессиональной карьеры нашего героя. Хельмут долгое время выступал за команду вагоностроительного завода. Виктор Васильевич заприметил юношу еще в 14-летнем возрасте, и по мере его взросления нисколько не разочаровался в своем выборе. Форвард прогрессировал, и в 1969 году главный тренер рижского «Динамо» пригласил его в команду мастеров. Хотя поначалу Тихонова отговаривали — Балдериса называли трусом и малодушным игроком. Но специалист никого не послушал. И наверняка не пожалел об этом.
Поначалу новичок выглядел в системном «Динамо» инородным телом. Команда Виктора Тихонова делала упор на дисциплину, соблюдение тренерского задания и строгую игру в обороне. Хельмут, в свою очередь, был ярко выраженным индивидуалистом и не жаловал командную игру. Но почти сразу после его появления в клубе, стало очевидно, что в советском хоккее растет новая звезда. Вскоре это подкрепилось делом: Балдерис стал одной из главных причин, благодаря которой рижское «Динамо» оказалось в высшей лиге.
ЦСКА
В 1977 году, после 8 лет в родном «Динамо», Балдерис получил приглашение из ЦСКА. В армейскую команду переходил главный тренер рижан Виктор Тихонов, которому доверили не только клуб, но и национальную сборную. Разумеется, специалист не мог не позвать с собой сильнейшего хоккеиста «Динамо». К тому же Спортуправление хотело создать тройку Капустин — Жлуктов — Балдерис, которая могла стать одной из сильнейших в ЦСКА и сборной СССР.
«Сказали так: “Желательно, если ты поедешь в ЦСКА”. Ну, а почему бы не поехать? ЦСКА — сильнейшая в мире команда, в которой все мечтали играть. Тем составом могли бы выиграть Кубок Стэнли! Вот это я понимаю уровень! Не опасался ли, что в новой команде не смогу стать лидером? Я хотел играть с лучшими и доказать, что я тоже игрок их уровня», — говорил форвард.
Что интересно, рычага давления на форварда у ЦСКА не было — если обычных хоккеистов можно было призвать в армию и они сами с удовольствием переходили в сильнейшую команду страны, то наш герой «отслужил» свое еще в Риге.
«Я сказал, что не буду служить. Мне предлагали, но я был согласен только на звание полковника. Если нет — буду вольнонаемный. Всю жизнь был “белым воробьем”, — рассказывал чемпион мира.
Нельзя сказать, что согласившись на трансфер в ЦСКА, Балдерис погнался за рублем. Напротив, в рижском «Динамо» ему платили даже больше. Поэтому Хельмут руководствовался исключительно хоккейными причинами и хотел поиграть бок о бок с лучшими хоккеистами страны. Особенно этому трансферу должен был радоваться Владислав Третьяк. Он очень не любил играть против героя этого текста, а однажды даже пропустил от него 4 шайбы в одном матче. Подобный трюк с одним из лучших голкиперов мирового хоккея ранее проделывал только Вячеслав Анисин в бытность игроком «Крыльев Советов».
В первом же сезоне в составе нового клуба Балдерис всем доказал, что достоин быть лидером армейцев — латвийский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата и привел команду к очередному золоту первенства СССР. Завоевав еще два золота кряду, Хельмут потерял мотивацию и задумался о возвращении в Ригу.
Возвращение домой
Как рассказывал сам игрок, перед переходом в ЦСКА он обещал руководству республики, что через 3 года обязательно вернется обратно. Прознав о планах своего подопечного, Виктор Тихонов посчитал его предателем и поставил перед фактом — теперь двери в сборную СССР для него закрыты. Но этот аргумент не разубедил одного из самых ярких хоккеистов Советского Союза.
В то время у руля рижского «Динамо» стоял Владимир Юрзинов. А Балдерис возвращался уже в статусе заслуженного игрока — он был чемпионом мира и многократным победителем первенства СССР. Поэтому он требовал от тренера особого отношения. Например, Хельмут поставил Юрзинова перед фактом — он будет жить не на базе, а дома. Главный тренер пытался что-то ему возразить, но новичок был непреклонен.
«Он, конечно, возмущался: “Как же так? Тут порядки другие”. Но я сказал, что хочу жить дома и все. Он уступил», — вспоминал Балдерис.
Интересно, что во время второго пришествия в родную команду нападающий пересекался с Олегом Знарком. Некоторое время они даже выходили в одной тройке. Хельмут всегда ценил бойцовские качества будущего главного тренера сборной России.
«Молодой, задиристый парнишка. Всегда был готов защитить кого-то, заступиться за партнера», — говорил серебряный призер Олимпиады.
После возвращения в Ригу Балдерис отыграл на высшем уровне еще 5 лет. Последний сезон в чемпионате СССР сложился для него идеально — герой этого текста в третий раз стал лучшим снайпером первенства. После этого один из сильнейших хоккеистов в истории Латвии решил сосредоточиться на тренерской карьере. Но он даже не подозревал, что его поджидает впереди.
Подписал контракт с клубом НХЛ в 37 лет
В советское время хоккеисты в 37 лет считались даже не ветеранами, а заслуженными пенсионерами. Тем более после приостановления карьеры. Но все эти стереотипы и клише не интересовали Балдериса. Он не только вернулся в хоккей после простоя длиной в 4 года, но и договорился о контракте с «Миннесотой».
«В клубе работал доктор из Латвии. Время от времени мы с ним переписывались. Он предложил попробовать поиграть еще. Я был не против. Он переговорил с клубом, и они выбрали меня на драфте. Мне прислали приглашение в тренировочный лагерь. Было непросто, но визу мне удалось получить. Захотелось еще поиграть. Мне хотелось пробиться в НХЛ, самому себе доказать, что могу», — объяснял свое решение игрок.
Ключевую роль в приглашении латвийской звезды сыграл генеральный менеджер «Норд Старз» Лу Нэйн, который еще во времена игровой карьеры пересекался с Балдерисом на одном льду и был настоящим поклонником его таланта. Лу искренне верил, что Хельмуту удастся раскрыться в лучшей лиге мира даже несмотря на долгий простой и возраст. Но ничего особенного он не показал. Новичок «Миннесоты» сыграл 26 матчей и набрал 9 очков.
«Я обнаружил там нормальный хоккей, такой же, как здесь. Конечно, непросто было сразу включиться. Ты привык тут играть одним образом, а там говорят: “Ты должен быть на этой точке, потом на другой”. Все было четко по схеме. Хотя звездам там свободнее. Им позволено импровизировать. Я был уже не в той кондиции. Играл скорее для души и самоутверждения, что я хоть пару месяцев, но поиграю в НХЛ. Хотя, знаете, вот сейчас там молодые играют и не забивают столько голов, сколько я в 37 лет», — вспоминал тот период нападающий.
История Балдериса в «Миннесоте» закончилась с приходом Бобби Кларка на пост генерального менеджера клуба. Он был не заинтересован в возрастном хоккеисте. При этом наш герой уже успел обустроиться в новой стране и устроил детей в школу. Поэтому срываться с места и возвращаться в Ригу ему было не с руки. Совместно с боссами «Миннесоты» они нашли выход — Хельмут начал тренировать местную детскую команду. Так он прожил год, после чего все-таки вернулся в Ригу, где еще несколько лет выступал во Второй лиге чемпионата СССР и даже съездил на первый в истории Латвии чемпионат мира в 1993 году.
Отношения с Виктором Тихоновым
Прославленный тренер сыграл огромную роль в хоккейной судьбе героя этого текста. Несмотря на этот факт, отношения между ними не сложились.
«Я чем-то приглянулся Тихонову, когда он меня забрал из команды вагоностроительного завода в рижское “Динамо”. Но потом он столько всякой ерунды сделал, что хороших воспоминаний не осталось», — говорил игрок.
Балдерис и Тихонов были обладателями непростых характеров, поэтому в их отношениях крайне редко можно было наблюдать спокойствие и умиротворение. Первый серьезный конфликт между ними произошел после того, как Хельмута не взяли на Олимпиаду 1976 года в Инсбруке. Главный тренер сборной СССР Борис Кулагин собирался включить нападающего рижского «Динамо» в заявку на турнир. Более того, он активно зазывал его в «Крылья Советов». Виктор Тихонов был в курсе симпатии Кулагина к форварду, а потому боялся отпускать его на Олимпийские игры. Тогда тренер обратился в латвийский спорткомитет, и те придумали для главного тренера национальной команды легенду. Согласно вымышленной версии, Балдерис начал злостно нарушать режим. Разумеется, после такой информации Кулагин передумал включать его в состав. Об этой ситуации сам игрок узнал лишь спустя время.
«Я узнал об этом от самого Кулагина, тренера сборной, когда уже после Олимпиады он приехал с “Крыльями” на матч в Ригу. После игры он подошел ко мне: “Почему вы не приехали в сборную? Мне сказали, вы тут пьянствуете, дебоширите и гуляете!”. Почему не пытался прояснить ситуацию с Тихоновым? А что это изменило бы? О письме о моем якобы плохом поведении я узнал потом от тестя, который работал в Спортивном Управлении. Оказывается, была телеграмма с вызовом, но Тихонов решил: “Нечего ему делать там”, — рассказывал Хельмут.
После того, как Тихонов возглавил сборную СССР, Балдерис все-таки съездил на единственную Олимпиаду в карьере. Большинство болельщиков прекрасно помнят, чем для сборной СССР закончился турнир в Лэйк-Плесиде. Унизительное поражение от американских студентов многие вспоминают до сих пор. Тогда же случилась очередная ссора между Балдерисом и Тихоновым. Главный тренер обвинил в провале сборной героя этого текста.
«Я это хорошо помню. Мы были такие все друзья, Тихонов нам обещал, что после поражения будем держаться вместе. А потом я открыл “Комсомольскую правду” и увидел: “Балдерис виноват в поражении”. Как я отреагировал? Ну, а что ты сделаешь? В то время ты мог реагировать, как хочешь. У кого ты что спросишь? У КГБ?», — говорил латвийский форвард.
Следующий масштабный конфликт между игроком и тренером разыгрался после ухода Балдериса из ЦСКА. Тихонов не простил ему этого предательства и перекрыл дорогу в сборную. Таким образом, форвард снова лишился золота Олимпиады. Хотя перед ней Виктор Васильевич регулярно приглашал форварда на сборы национальной команды. По мнению Хельмута, Виктор Васильевич просто издевался над ним.
«Зачем было меня приглашать? Чтобы мне мозги попудрить. Давал надежду и отцеплял! Ну и смотрите, я стал лучшим бомбардиром чемпионата. Ну, куда ты денешься? Надо приглашать. В Москве у него потом все равно спросят: “А где же Балдерис? Почему не в составе?” А он всегда мог ответить: “Он прошел медицинский осмотр, который показал, что Балдерис не в форме”. Я даже как-то у врачей спрашивал после таких заявлений. Они говорили, что мои показатели — лучшие. Не хотел ли я поговорить с ним по душам? Нет, не хотелось. Я его видеть не хотел. В последние годы я встречал его. Поздоровались и все. Что я буду ему говорить? Он старый человек. Столько лет прошло. Что вспоминать прошлое?», — рассказывал великий форвард, которому не суждено было выиграть золото Олимпиады.
Максим Самарцев