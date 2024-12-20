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Леонтьев о поражении от «Авангарда» в овертайме: «Нефтехимик» в очередной раз проявил характер — здорово сражался после долгого перерыва"

"Непростой матч получился. Первая игра после долгого перерыва как-никак. Было немного тревожно за начало. В принципе, так и случилось. В первые пять минут соперник был намного свежее, быстрее. Но потом вошли в игровой ритм, из-за чего повели в счете.

Источник: Спортс"

«Непростой матч получился. Первая игра после долгого перерыва как-никак. Было немного тревожно за начало. В принципе, так и случилось. В первые пять минут соперник был намного свежее, быстрее. Но потом вошли в игровой ритм, из-за чего повели в счете. Но трехминутная потеря концентрации и индивидуальные ошибки привели к трем голам соперника. Однако мы в очередной раз проявили характер, в третьем периоде забили хороший гол. Да и в целом неплохо играли. В овертайме вновь была индивидуальная ошибка, чем соперник воспользовался и забил. А так, парни — молодцы, здорово сражались после долгого перерыва. С характером добыли очко. Двигаемся дальше», — сказал тренер «Нефтехимика».