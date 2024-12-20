Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жамнов о Биттене в списке отказов: «Проиграл конкуренцию. Вначале играл неплохо, а сейчас видим, что наши игроки сильнее»

Тренер красно-белых дал комментарий после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:5 ОТ).

Источник: Спортс"

— Хорошая игра, интересная для болельщиков и для всех. Хотел бы поздравить в первую очередь Сергея Викторовича Федорова (13 декабря экс-тренеру ЦСКА исполнилось 55 лет — Спортс).— Накануне стало известно, что отказались от Биттена. Что не получилось у Уилла? Почему решили отказаться? — Сюрприза ни для кого нет, просто на данный момент проиграл конкуренцию. Вначале он играл неплохо, а сейчас видим, что наши игроки сильнее. Смысла держать его не видим, поэтому было принято такое решение, — сказал тренер «Спартака».